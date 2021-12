Ruas de Canudos recebem pavimentação

Nove ruas do bairro Aeroporto, um dos bairros mais carentes de Canudos, recebem pavimentação. Orçada em, aproximadamente, R$ 490 mil, a obra faz parte do grande conjunto de obras que a prefeitura está realizando no município. Serão 4.820 metros de pavimentação, drenagem, calçada e saneamento que trarão melhorias para a população.

"Estamos investindo em infraestrutura, o que reflete em qualidade de vida para as pessoas. A pavimentação, além de melhorar a circulação de veículos e pedestres, valoriza os imóveis dos moradores e garante mais saúde, minimizando a poeira e levando saneamento para as pessoas. Canudos está se desenvolvendo de forma organizada", declarou o Prefeito Genário Rabelo.

Além da pavimentação, a prefeitura está realizando a revitalização do centro da cidade através da reurbanização e reconstrução de seis praças da Avenida Juscelino Kubitschek. Outra será construída também na Avenida JK, totalizando um investimento de mais de R$ 1 milhão.

