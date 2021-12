Rio Real tem metade da população envolvida na produção de laranja

O município de Rio Real, um dos maiores produtores de laranja no Brasil e maior produtor da Bahia, tem mais de 50% da sua população envolvida na produção da fruta uma de suas principais fontes de renda. Nos últimos anos, o milho também passou a ser cultivado como uma segunda opção no município, atraindo o interesse de investidores e melhorando as possibilidades de renda dos produtores.

“O município de Rio Real é essencialmente agrícola. Temos em torno de 28 mil hectares de laranja e 18 mil hectares de milho. Mas não é apenas isso. Produzimos também maracujá, coco, abacaxi, amendoim, mamão, quiabo e muitas outras coisas. Essa vasta produção se dá por conta da combinação propícia do clima e o solo do município”, explica o engenheiro agrônomo Antônio de Almeida.

A tonelada da laranja tem um valor de mercado entre R$ 370 a R$ 580, dependendo do tamanho e qualidade da fruta. A Bahia é a segunda maior fornecedora de laranja do Brasil, perdendo somente para São Paulo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos dez anos, o número de habitantes de Rio Real duplicou e hoje são mais de 40 mil moradores.

Edital de Fruticultira

Um dos fatores que ajudam a manter a produção em alta na região é que a laranjeira tem três florações, ou seja, dá fruto o ano inteiro. Entretanto, nesse ano, a falta de chuvas está afetando a qualidade da colheita. Para amenizar a situação, o Governo do Estado tem realizado chamadas públicas e contratado técnicos via convênios para dar assistência ao pequeno produtor.

O município também foi contemplado no edital de Fruticultura do Projeto Bahia Produtiva, com um investimento de mais R$ 2,5 milhões para a aquisição de um atomizador, pá agrícola roçadeira e outros equipamentos para a Cooperativa Agropecuária Litoral Norte da Bahia (Coopealnor), que trabalha com sustentabilidade e produção orgânica e já exporta o suco de laranja para a Europa.

adblock ativo