Ribeira do Pombal recebe Feira Cidadã que deverá atender a sete mil pessoas

Promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a Feira Cidadã chega a Ribeira do Pombal, com a expectativa de atender a sete mil moradores. A ação, que teve início na cidade nesta quinta-feira (25), prossegue até segunda (29) oferecendo mais de 15 serviços de saúde e cidadania à população.

Entre as ofertas mais disputadas está o atendimento odontológico. Nos Odontomóveis são feitos os procedimentos de extração, restauração, canal, limpeza e orientação de escovação dentária, com distribuição de kits. Outro serviço bastante procurado nas edições da Feira Cidadã, segundo os organizadores, é o de Oftalmologia, cujo destaque é a distribuição de óculos, para quem tiver necessidade corretiva, e a realização de marcação de cirurgias para pacientes acima de 60 anos.

Idealizada pela primeira dama do Estado e presidente das VSBA, Aline Peixoto, a Feira Cidadã ainda oferece atendimento ginecológico e orientação sobre a saúde da mulher; mamografia; ultrassonografia (mama, abdômen total, tireoide, vias urinarias, próstata via abdominal e partes moles); eletrocardiograma (ECG); raio-x de tórax; aferição da pressão arterial; medição da glicemia; orientação nutricional; e vacinação. Na área de cidadania, a população tem acesso ao balcão social e à emissão da segunda via da Cédula de Identidade, além de brinquedoteca para a criançada, com atividades lúdicas e recreativas.

O coordenador do evento, representando as VSBA, Edvaldo Gomes, destaca que 34 cidades serão visitadas em 2019 pelo projeto. “De acordo com o planejamento deste ano, a expectativa é atender a meio milhão de baianos. Até agora, nas ações realizadas em 11 municípios, um terço do previsto, mais de 100 mil atendimentos já foram realizados", contabiliza.

