Retirolândia sedia exposição fotográfica e concerto da Orquestra Sisaleira

Nesta quarta-feira (3), a Orquestra Sisaleira, primeira orquestra formada por instrumentos construídos com Sisal, se apresentará, gratuitamente, no Centro de Educação Santo Antônio (CESA), na cidade de Retirolândia, às 19h30. Com repertório musical autoral, os músicos apresentam a cultura sisaleira nas composições, valorizando e difundindo a história do seu povo. Junto à realização de cada concerto, será montada uma exposição fotográfica que retrata a cultura, a paisagem e a vida do homem sisaleiro.

O projeto teve início através de oficinas de luteria (arte de construção de instrumentos musicais), de foram construídos violões, rabecas, cavaquinhos, ukulelês e violinhas, todos com a madeira do sisal. Ao todo serão dez cidades contempladas com a circulação de concertos da Orquestra Sisaleira e uma exposição fotográfica: Cultura, Paisagem e Vida no Sisal, através do fotógrafo Robson Di Almeida, totalizando 50% de todo Território do Sisal.

O Som do Sisal

É um laboratório de investigação técnica e sonora da cultura sisaleira criado no sertão baiano, no município de Conceição do Coité. Iniciado em 2012, com o coordenador artístico da Orquestra Santo Antônio, Josevaldo Nim, e o estudante de luteria, Webson Santana, com a construção de instrumentos musicais com sisal, inspirados na violinha de Buriti que é encontrada do povoado de Mumbuca, cidade de Jalapão, Tocantins.

