Representantes sindicais de Euclides da Cunha reivindicaram poços artesianos e energia elétrica

A ampliação da rede de abastecimento com água tratada, a perfuração de poços artesianos, a limpeza de barragens, o envio regular de Tanques Pipas para dezenas de comunidades rurais do município e levar energia elétrica via Programa Luz para Todos foram as reivindicações levadas ao secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), Josias Gomes, pelos representantes comunitários e sindicais do município de Euclides da Cunha.

Conforme os participantes da reunião com o secretário, o envio de tanque pipas, dentro do convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), atenderá as comunidades de Malhada Grande, Ruilândia, Maria Preta, Pinhões, Lagoa do Costa, Baixa do Enxu e Caimbé. Já a ampliação do sistema de abastecimento de água, parceria com a Embasa, irá até as comunidades de Ferro de Engomar, Fazenda Várzea, Corte, Barreiro e Alecrim.

Já uma máquina com implementos agrícolas foi reivindicado à prefeitura municipal para atender os agricultores familiares que fazem parte das associações das comunidades de Poções de Baixo, Malhada Grande, Maria Preta II, Vertente do Cupã, Caimbé, Lagoa do Cupã, Monte Alegre e Barra do Tanque 1.

