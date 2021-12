Rastreamento do câncer de mama chega em Teofilândia e Lamarão

Mulheres de 50 a 69 anos, residentes em Teofilândia e Lamarão, poderão participar do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, que acontece neste sábado (2) e na segunda-feira (4) nesses municípios. O programa da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) tem por objetivo a realização de exames de mamografia para detectar, precocemente, casos de câncer de mama. As interessadas em ser atendidas devem levar RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

O atendimento, em ambos os municípios, será realizado das 7h às 18h. Em Teofilândia, a unidade móvel estará estacionada de 2 a 11 de dezembro, na Praça José Clemente, em frente à Prefeitura Municipal. Neste município, 1.082 mulheres estão dentro da faixa preconizada pelo Ministério da Saúde para a realização do exame de mamografia. Já em Lamarão, a unidade móvel estará no período de 4 a 8 de dezembro, estacionada na Rua do Casseb, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Na cidade, 554 mulheres estão na faixa de 50 a 69 anos e podem realizar o exame.

Ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, o Saúde sem Fronteiras é um programa que tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia.

