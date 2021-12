Rastreamento do Câncer de Mama chega à região de Serrinha

Nesta segunda-feira (6), os municípios de Serrinha, Conceição do Coité, Euclides da Cunha e Barrocas, no Nordeste baiano recebem o Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama. Na ação, mulheres de 50 a 69 anos poderão realizar, gratuitamente, o exame de mamografia.

Em todos os quatro municípios, o atendimento começa às 7h e prossegue até as 18h. Para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

Locais de atendimento

Em Serrinha, o atendimento começa no dia 6 e prossegue até o dia 23 e a unidade móvel estará estacionada na Praça Luiz Nogueira, no Centro. Neste, a meta de atendimento é de 3.500 mulheres. Já em Conceição do Coité, a SESAB pretende atender a 2.100 mulheres, no período de 6 a 23, sendo que a unidade móvel ficará na Praça da Matriz Nossa Senhora da Conceição.

Em Euclides da Cunha, o programa fica de 6 a 24 de novembro, tendo como meta, a realização de 2.100 exames de mamografia, e a unidade móvel estará na Praça de Eventos, ao lado da Prefeitura Municipal. Em Barrocas, a unidade móvel ficará na Praça da Bíblia, na Unidade de Saúde João Alegário, de 6 a 13, tendo como meta o atendimento para 748 mulheres.

