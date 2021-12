Protagonismo feminino é tema da VI Semana de Arte e Cultura do Litoral Norte e Agreste Baiano

A VI Semana de Arte e Cultura do Litoral Norte e Agreste Baiano acontece entre os dias 12 e 22 de outubro, no Centro de Cultura de Alagoinhas. Com o tema ‘Políticas Culturais e Empoderamento Feminino’, o evento traz uma série de novidades, entre as quais a primeira edição do 'Salão de Artes Visuais de Alagoinhas', o 'Encontro Estudantil Territorial', o 'Seminário Literatura, Produção Cultural e Modos de Vida', o 'Concerto da Banda Marcial de Alagoinhas', o 'Sarau do Boi Encantado' e a 'Mostra dos Pontos de Cultura do Litoral Norte e Agreste Baiano'. A ação irá manter os propósitos originais de abrigar as manifestações culturais da região, celebrando e preservando a memória da cultura popular, além de fortalecer e reafirmar a importância da política de territorialização do Estado. Saiba mais sobre a programação e outras informações no site da SECULT.

Realizada em parceria com a Secretaria da Educação do Estado, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Conselho Municipal de Política Cultural de Alagoinhas e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, a Semana de Arte e Cultura irá receber diversos artistas e grupos do Território de Identidade, na busca de um intercâmbio cultural. “De forma coletiva, construímos uma programação potente, descentralizada e diversificada, possibilitando a discussão, formação e troca de experiências entre artistas com distintas formações e expressões”, afirma o coordenador do espaço cultural, Tárcio Mota.

