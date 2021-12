Projeto de lei garante cumprimento do piso de agentes comunitários de Saúde

Para garantir o cumprimento do piso salarial dos agentes comunitários de Saúde e de combate a endemias, o prefeito de Canudos, Genário Rabelo, deu entrada, nesta terça-feira (26), no projeto de lei para aprovação da Câmara de Vereadores. Com isso, os salários passarão por um ajuste de 52,86%.

Desse modo, de acordo com o gestor municipal, a remuneração será de R$ 1.250 a partir de 2019; de R$ 1.400, em 2020; e de R$ 1.550, em 2021. A partir de 2022, o piso será reajustado anualmente em percentual definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o reajuste será definido pelo Congresso Nacional.

"Esta é uma conquista importante da categoria, que a gestão municipal fez questão de dar prioridade. São profissionais de extrema importância na saúde do cidadão, na prevenção de doenças e na humanização da Saúde Pública, que merecem melhores condições de trabalho", justificou o prefeito.

