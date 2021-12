Projeto Cisternas amplia o acesso à água no norte da Bahia

O Projeto Cisternas, desenvolvido pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), que está construindo e entregando tecnologias sociais capazes de armazenar até 500 mil litros de água, beneficia, atualmente, mais de 2.500 famílias, garantindo-lhes o direito à renda, segurança alimentar e saúde durante meses de seca.

São 2.564 tecnologias sociais divididas entre cisternas de consumo humano (16 mil litros), cisternas de produção (52 mil litros) e barreiros (500 mil litros) distribuídas nos municípios e Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova, Curaçá, Uauá, Remanso, Sento-Sé, Pilão Arcado, Canudos e Campo Alegre de Lourdes.

O Projeto Cisternas ajuda famílias a partir da captação e armazenamento adequado da água da chuva para o consumo, a preparação de alimentos, o cultivo agroecológico e a criação de animais.

“O trabalho do CONSTESF tem proporcionado a essas famílias de baixa renda um sertão diferente para se viver; um sertão vivo e com possibilidades, através de tecnologias sociais de combate à pobreza e de inclusão social produtiva”, explicou o presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo.

adblock ativo