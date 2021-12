Professores em Cardeal da Silva são capacitados pelo DETRAN

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) capacitou, neste mês, 56 profissionais de Educação, entre diretores, coordenadores e professores, que são responsáveis pelo acompanhamento de 1,8 mil alunos do Ensino Fundamental, em nove escolas públicas do município de Cardeal da Silva. A iniciativa integra as ações do projeto " Trânsito Legal", que ensina aos estudantes, de forma lúdica, as primeiras noções de como ser um motorista consciente e exercer a cidadania, com a utilização de livros especializados e brinquedos temáticos.

O instrutor do DETRAN, Rodomário Mata, explica que os docentes vão atuar como multiplicadores das regras para condutores, passageiros e pedestres. “Os professores foram muito dedicados e mostraram que estão comprometidos com a segurança viária. Agora, eles são nossos parceiros no trabalho que fazemos para disseminar a cultura da valorização da vida no Estado, com o envolvimento de pais e alunos”, destaca.

O projeto terá continuidade até o fim do ano, conforme o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran, Carlos Moura. " Após Cardeal da Silva, será a vez do município de Saubara, no Recôncavo Baiano, dando sequência às ações educativas em unidades públicas de ensino, uma das prioridades da atual gestão do órgão".

