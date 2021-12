A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) confirmou a instalação do sistema de energia elétrica no Perímetro Irrigado Vaza Barris. A ação vai beneficiar produtores rurais, que antes irrigavam suas produções utilizando motores a óleo diesel com altos custos e, agora, poderão utilizar sistemas de irrigação automatizados.

O prefeito de canudos, Genário Rabelo, afirma que a obra, no valor de mais de R$ 250 mil, vai possibilitar o aumento da produção dos agricultores. "Estamos agradecidos por o Governo do Estado, através da SEINFA (Secretaria de Infraestrutura), ter, mais uma vez, escutado a nossa demanda. Agora, os produtores do Vaza Barris terão energia elétrica para aumentar a área irrigada, aumentar a produção, gerando mais renda e fortalecendo a atividade agrícola do nosso município", comemorou.

adblock ativo