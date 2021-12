Primeira linha de produção da Heineken no Nordeste é inaugurada em Alagoinhas

O Grupo Heineken no Brasil inaugurou, na sexta-feira (30), em Alagoinhas, a primeira linha de produção da marca na região. Com isso, a unidade será a quarta do grupo a produzir a cerveja Heineken no país. O investimento de R$ 135 milhões reforça a parceria da empresa com o Estado da Bahia e com o município, contribuindo para o fortalecimento socioeconômico ao empregar 636 pessoas diretamente e outras 300 indiretamente.

O governador Rui Costa, presente à inauguração, falou sobre a importância do investimento. “Significa mais emprego, principalmente quando está agregando a imagem de uma cerveja reconhecida mundialmente pela qualidade e que agora passa a ser produzida na nossa Bahia". O chefe do executivo baiano aproveitou para solicitar que o grupo continue a olhar a Bahia “com carinho”, considerando aporte na produção de água mineral e sucos. “Afinal, o Estado é um dos produtores de frutas do Brasil e, também, possui o maior número de agricultores familiares do território nacional", justificou.

O diretor da cervejaria, Marcelo Jorge de Araújo, afirma que a nova linha acompanha o crescimento do mercado de cervejas Premium, liderado pela marca Heineken. “O Grupo Heineken no Brasil tem o compromisso de atender o mercado brasileiro com cervejas de alta qualidade e a sua estratégia de operação acompanha o crescimento do mercado e favorece a logística, em especial na região Nordeste”.

A cervejaria de Alagoinhas, ainda segundo o diretor da empresa, está entre as maiores do grupo e os investimentos recebidos são parte de um projeto que se estenderá até 2019. A obra incluiu a montagem de quatro tanques horizontais usados, exclusivamente, para o processo de fermentação de Heineken; ampliação da linha de vidro; e nova embaladora para a linha de latas, permitindo a fabricação de diferentes produtos e embalagens, e uma nova e moderna linha de chope.

