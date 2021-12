“Prefeitura itinerante” de canudos chega à comunidade de Juá

Serviços públicos de saúde, educação, infraestrutura, assistência social e advocacia, entre outros, foram levados aos moradores do distrito de Juá, em Canudos, por meio do projeto 'Prefeitura itinerante”. Além dos atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos e sociais, realizados através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a população contou ainda com farmácia básica, vacinas e atendimento do Programa Bolsa Família.

A ação proporcionou, ainda, que os agricultores recebessem o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR). A comunidade também se divertiu com torneio de futebol, bingo, atividades recreativas e foi atendida, ainda, com serviços de estética. As crianças, por sua vez, participaram de jogos, recreações, e atividades educativas.

O prefeito Genário Rabelo destacou a importância do projeto “Prefeitura itinerante” para as comunidades de canudos. “Estamos satisfeitos com o resultado dessa maior aproximação da nossa gestão com população. Temos levado não só serviços essenciais, mas também lazer e cultura, mudando para melhor a vida das famílias. Além de terem acesso aos serviços públicos de qualidade, os moradores se divertem e podem expressar suas demandas para toda a nossa equipe que está ali para contribuir para o desenvolvimento da comunidade”.

