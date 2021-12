Prefeitura Itinerante de Canudos beneficia comunidade da Barriguda

O projeto Prefeitura Itinerante, da gestão municipal de Canudos, levou uma série de serviços públicos às famílias da comunidade da Barriguda. A ação contemplou pessoas de todas as idades com atendimentos médicos, odontológicos, estéticos, jurídicos e sociais, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O prefeito Genário Rabelo destacou que a iniciativa busca aproximar a gestão pública da comunidade e fazer com que todas os gestores e técnicos de todas as secretarias municipais conheçam de perto os desafios de cada localidade. “Ficamos satisfeitos em também poder colaborar e viabilizar a inauguração da quadra e dança, construída por meio da parceria entre prefeitura e comunidade, e a realização da Feira da Agricultura Familiar das Comunidades da Barriguda e Angico", afirmou o gestor municipal.

Na ocasião, os agricultores receberam o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) e a população contou, ainda, com farmácia básica, vacinas e atendimento do Programa Bolsa Família. Na programação, o lazer ficou por conta da realização de recreações, jogos e atividades educativas.

