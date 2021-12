'Prefeitura Itinerante' chega ao povoado do São Bento em Canudos

O povoado de São Bento foi o beneficiado, desta vez, do Projeto Prefeitura Itinerante, realizado pela gestão municipal de Canudos. Na quarta-feira (11), o dia foi marcado por cuidados e serviços prestados, com atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, estéticos, jurídicos e sociais, contemplando pessoas de todas as idades. Também foram oferecidos serviços de infraestrutura e os agricultores receberam o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR).

A população contou ainda com farmácia básica, vacinas e atendimento do Programa Bolsa Família, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). As crianças, por sua vez, participaram de jogos, recreações e atividades educativas.

O prefeito Genário Rabelo ressalta que o projeto vem se consolidando positivamente. "A Prefeitura Itinerante nada mais é que um dia reservado aos cuidados à população onde ela mora. Estamos poupando as pessoas de irem até a sede do município para ter seu atendimento. Trazemos tudo até elas e eu faço questão de acompanhar, sentar e bater um papo com as pessoas. É assim que a gente trabalha e é assim que o projeto tem beneficiado e agradado muita gente", celebra.

adblock ativo