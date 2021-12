Prefeitura Itinerante beneficia comunidade do Raso

A comunidade do Raso foi beneficiada com atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, estéticos, jurídicos e sociais, dentro do Projeto Prefeitura Itinerante, da gestão municipal de Canudos. O mutirão de ações e serviços envolveu, também, reparos de infraestrutura, como troca de lâmpadas e patrolamento das estradas. Além disso, os agricultores receberam o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) e a população contou com farmácia básica, vacinas e atendimento do Programa Bolsa Família, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Já as crianças participaram de jogos, recreações e atividades educativas.

Além desses serviços prestados à comunidade do Raso, o prefeito de Canudos, Genário Rabelo, destacou outro ponto importante do projeto. "Esses momentos nas comunidades me deixam mais próximo das pessoas, me dando a oportunidade de conhecer melhor cada um e saber das suas necessidades. É um fator muito importante para a gestão municipal, pois assim podemos trabalhar para atender melhor a população, a partir das reivindicações de cada comunidade".

