Prefeitura de Serrinha é alvo de representação por possível fraude em processo licitatório

O Ministério Público Federal (MPF) recebeu solicitação de vereadores da cidade de Serrinha, para que seja apresentada a prestação de contas referentes da prefeitura da cidade, na gestão do prefeito Adriano Lima (PP), relativa ao pagamento de R$ 14 milhões em contratos firmados com a Fundação Cultural e de Comunicação Valença.

De acordo com a petição, os vereadores alegam ter havido “tentativa grosseira de burlar a legislação” no âmbito do procedimento licitatório já que uma empresa derrotada no certame “interpôs recurso chamado à atenção que a Fundação vencedora apresentou balancetes em que todos os campos estão lançados com o único valor”, o que configuraria a fraude.

O documento revela ainda que o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) já acionou a Prefeitura para a apresentação dos documentos referentes à contratação contestada.

