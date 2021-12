Prefeitura de Ribeira do Pombal tem energia cortada por conta de dívida de R$ 21 milhões

A sede da Prefeitura de Ribeira do Pombal, no Nordeste baiano, e de outros órgãos municipais tiveram a energia cortada pela Coelba devido ao não pagamento de uma dívida de R$ 21 milhões. O apagão se estende à orla do açude, à fonte luminosa da orla, ao estádio municipal e à garagem municipal.

A dívida se estende desde 2016, quando a cidade era administrada por Ricardo Maia (PSD), hoje pré-candidato a deputado federal. Atualmente, o prefeito é Eriksson Silva (PSD), de quem a população aguarda uma posição.

O site da prefeitura traz uma nota de esclarecimento sobre o assunto, afirmando que a suspensão da energia é referente à uma ação na Justiça, impetrada na gestão anterior, que questiona a "falta de transparência e incongruência" nos repasses realizados pela Coelba em relação à Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP). A atual gestão diz que no início do mandato uma decisão judicial determinou que os valores relativos a débitos anteriores a 2021 não fossem levados em conta e que as contas referentes a este ano estão "rigorosamente em dia".

A prefeitura acusa a Coelba de ter ignorado a decisão judicial ao cortar a luz de alguns órgãos da administração municipal. O município acionou a Justiça para garantir o restabelecimento do serviço de iluminação e também questiona os valores cobrados antes de quitar a dívida. (Com informações do Bahia Notícias).

