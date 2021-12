Prefeitura de Canudos promove mutirão de limpeza no Bairro Aeroporto

Moradores voluntários e funcionários da vigilância sanitária realizaram um mutirão de limpeza no Bairro Aeroporto, nesta semana, promovido pela Prefeitura Municipal de Canudos, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Pesca (SEMARHP). A ação teve o intuito de conscientizar a população a não descartar os resíduos em locais inadequados.

"Fizemos questão de envolver a comunidade, pois é preciso que cada um faça a sua parte, sendo responsável pelo resíduo gerado na sua residência e evitando a contaminação do meio ambiente, atraindo doenças", afirmou o prefeito Genário Rabelo.

Após a ação, o lixo coletado foi levado para a destinação final dos resíduos no município. "O lixo que estava exposto vinha contaminando o meio ambiente e causando poluição visual no espaço. Meio ambiente é preservação, pensar no futuro é agir agora", reforçou o secretário da SEMARHP, Ruy Silva.

