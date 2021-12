Prefeitura de Canudos inicia obras de reurbanização de praças

A Prefeitura Municipal de Canudos, através da Secretaria de Infraestutura, inicia um conjunto de obras com o objetivo de mudar a cara da cidade e a qualidade de vida da população. A primeira ação é a revitalização do centro da cidade, através da reurbanização e reconstrução de seis praças da Avenida Juscelino Kubitschek, principal avenida de Canudos. Além dessas, será construída uma praça, na mesma avenida, por meio de parceria com o Ministério do Turismo e do Ministério das Cidade, totalizando um investimento de mais de R$ 1 milhão.

As praças antigas serão demolidas, reconstruídas e receberão iluminação, bancos, urbanização com plantas, rampa de acesso e um quiosque em uma delas. "Este é apenas o pontapé inicial para mais obras que estão chegando ao município. Apesar da crise, nos esforçamos e fizemos diversas viagens à Brasília em busca de recursos para trazer melhor infraestrutura para Canudos e conseguimos. Além das praças, teremos a pavimentação de ruas do Bairro Aeroporto e comunidades do entorno; o ginásio de esportes, o estádio, entre outras. A população vai acompanhar as obras e depois desfrutar", disse o prefeito Genário Rabelo.

