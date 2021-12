Praça do Abrigo é reaberta para a população de Quijingue

A Praça Tiradentes, popularmente conhecida como Praça do Abrigo, em Quijingue, no Nordeste da Bahia, foi reaberta para a população na sexta-feira (29). O evento de reabertura do espaço, símbolo histórico da cidade, contou com a presença de moradores da cidade, os prefeitos de Monte Santo e Cansanção, além de secretários, vereadores da cidade e outras autoridades locais e da região.

Durante seu pronunciamento no evento de reabertura da praça, o prefeito Nininho Gois lembrou que, assim como ele, muitos moradores de Quijingue nasceram e se criaram nas proximidades da praça, e que aquele cenário fazia parte da história da cidade. “Esse é um momento de agradecer a Deus. Nós ficamos tristes com o que aconteceu com essa praça nos últimos três anos, mas agora ela está aí e é de vocês. Muito obrigado a todos pelo apoio”, agradeceu o gestor.

adblock ativo