Povoado de Canudos recebe serviços da Prefeitura Itinerante e comemora Festa de São Pedro

Por meio do Projeto Prefeitura Itinerante, as famílias do povoado de Canudos Velho tiveram, no final de semana, dois dias programação especial, entre ações e serviços públicos. Com o objetivo de proporcionar um dia especial de atendimento, integrando todas as secretarias municipais e aproximando a gestão municipal da população, as atividades consistiram em atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos e sociais, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A população contou, ainda, com farmácia básica, vacinas e atendimento do Programa Bolsa Família. Além dos serviços públicos, a comunidade se divertiu com atividades recreativas e educativas; torneios de futebol masculino e feminino; e festa de São Pedro, além de serviços de estética. Os agricultores, por sua vez, receberam o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR).

Um dos pontos mais importantes do Projeto Prefeitura Itinerante é a aproximação do governo municipal às comunidades para atendê-las e ouvir as suas demandas, de acordo com o prefeito de Canudos, Genário Rabelo. "Buscamos fazer com que a população tenha mais acesso aos serviços importantes, para a qualidade de vida e bem estar, e esteja mais próxima da gestão, pois fazemos questão de atender e ouvir as demandas de todos. Isso contribui muito com o nosso trabalho e é gratificante ver o envolvimento das famílias nas ações da prefeitura", afirmou.

