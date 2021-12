População de Crisópolis recebe centro de abastecimento, sistema de água e quadra poliesportiva

A população de Crisópolis, município situado no Nordeste baiano, foi contemplada com a entrega do Centro de Abastecimento de Agricultura Familiar; a reforma da Escola Municipal Dr. Antonio Dantas Fontes, a construção da quadra poliesportiva e a implantação do sistema de abastecimento de água do povoado de Gangu. As obras foram entregues pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, no sábado (21).

"Estamos aqui para participar de uma série de inaugurações e reformas. Mas também para celebrar a Santa Cruz, que faz parte da cultura popular do município e nos traz valores da fé, união, solidariedade e da família", afirmou Jaques Wagner, ao lado do secretário da Agricultura, Vitor Bonfim, e do prefeito de Crisópolis, Ednal Costa. Cerca de 350 alunos, de três a 12 anos, serão beneficiados com a reforma da escola e a implantação da quadra poliesportiva. "A escola é a primeira de Educação em Tempo Integral da região. Por isso, priorizamos a reforma do refeitório e a inauguração da quadra", ressaltou o gestor municipal.

