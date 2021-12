População de Antas recebe trecho da BA-390 recuperado

A BA-390, no trecho que liga o município de Antas ao entroncamento da BR-110, foi entregue requalificada à população, nesta quarta-feira (24), pelo governador Rui Costa. A obra de recuperação da rodovia teve um investimento de R$ 1,5 milhão, beneficiando 90 mil moradores da região e a 330 carros que trafegam diariamente na estrada.

Na sua visita ao município, o governador também autorizou a continuação da recuperação do trecho urbano da BA-390, que terá um investimento de R$ 973 mil e deverá ficar pronta em 90 dias, conforme o governador. “Estas obras são muito importantes para a região e para o desenvolvimento do Estado. Nossa previsão é chegar até o final do ano com cinco mil quilômetros de rodovias recuperadas e em recuperação", afirmou.

A prefeitura de Antas e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER) também receberam autorização para celebrar convênio destinado à pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas, com investimento de R$ 500 mil. "Estamos investindo, também, na urbanização das cidades, com calçamento e pavimentação de ruas. Aqui em Antas, autorizei ainda a recuperação de um equipamento muito importante para a juventude, que é o ginásio de esportes", declarou.

O início das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) nas localidades de Flamengo, Flamengo Um, Galo, Serrinha e Lagoa do Limoeiro, no município de Sítio do Quinto também foi autorizado por Rui Costa. Para esse serviço, que estará a cargo da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento (CERB), será investido R$ 1,1 milhão. Rui Costa também assinou autorização para que a CERB celebre convênio com as prefeituras de Itapicuru, Crisopólis, Fátima, Araci e Teofilândia. Os municípios receberão tubos e reservatórios, representando um investimento de R$ 543 mil.

