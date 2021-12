Policlínica Regional de Saúde é inaugurada em Alagoinhas

Exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ecocardiografia, eletroencefalograma, endoscopia, colonoscopia, entre outras especialidades médicas já podem ser feitos pela população de Alagoinhas, na Policlínica Regional de Saúde. A unidade, inaugurada nesta sexta-feira (8), pelo governador Rui Costa, que investiu R$23 milhões em obras civis, equipamentos, mobiliários e dez micro-ônibus que farão o transporte dos pacientes dos municípios integrantes do Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Litoral Norte e Agreste Baiano.

Durante a solenidade, o governador falou sobre a estrutura da policlínica. “Eu digo com muito orgulho: pode existir uma clínica ou uma policlínica particular na Bahia igual a essa, mas melhor vocês não vão encontrar nenhuma, nem na infraestrutura, nem na quantidade de exames, nem na qualidade dos equipamentos. Eu sou grato aos prefeitos e prefeitas que aqui estão, que acreditaram nesta proposta. Até dezembro nós vamos ter 18 no Estado e a Bahia vai se consolidando como a referência em investimento público na saúde”, disse. Ainda neste semestre Rui Costa afirmou que o governo do Estado vai inaugurar duas novas unidades em Valença e Santo Antônio de Jesus e que outras sete já receberam autorização para o início das obras civis.

O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas explicou que afirmou a Policlínica Regional de Saúde de Alagoinhas, que funciona à Rua Coronel Filadelfo Neves, ao lado da Câmara Municipal, tem capacidade para realizar 450 procedimentos por dia, sendo 5.560 exames por mês. “A população, agora, vai ter de graça, pelo SUS, todos os exames que a saúde precisa, encaminhados a partir da saúde básica, dos postos de Saúde e com atendimento com hora marcada”, enfatizou.

Como as demais unidades implantadas no Estado – Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Jequié e Feira de Santana –, a manutenção da Policlínica de Saúde da região de Alagoinhas será custeada por meio da parceria entre os municípios, que assumem 60% dos custos mensais, e o Estado, que arca com o pagamento de 40% das despesas. Serão beneficiados, também, moradores de Acajutiba, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Ouriçangas, Pedrão, Rio Real e Sátiro Dias.

O governador também fez a entrega de 12 ambulâncias para as cidades de Alagoinhas, Itapicurú, Cicero Dantas, Olindina, Rio Real, Entre Rios, Esplanada, Itaberaba, Ribeira do Pombal e Jandaíra, bem como entregou viaturas, motos e uma unidade móvel para reforçar a frota das cidades de Alagoinhas, Catu, Entre Rios e Cipó. Houve, ainda, a entrega de equipamentos médicos como aparelhos de eletrocardiograma, Raio-X, sala de parto, sala de odontologia, kit de unidade básica de saúde e kit de estabilização, entre outros.

