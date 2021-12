Policlínica Regional de Saúde beneficia população de Canudos

A população de Canudos já está contando com atendimentos gratuitos na Policlínica Regional de Saúde, localizada em Juazeiro. Por meio da parceria com o Governo do Estado e com outros municípios da região e de um consórcio de saúde, a prefeitura municipal visa proporcionar melhor assistência de média e alta complexidade aos canudenses.

A policlínica está atendendo a população com consultas em especialidades como Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, Neurologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia/Obstetrícia, Mastologia e Urologia. Também estão sendo realizados exames como ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, ergometria, mapa, holter, eletroencefalograma, raio-X, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, nasolaringoscopia, colposcopia, histeroscopia, cistoscopia, entre outros, ligados às especialidades de oftalmologia.

De acordo com o prefeito de Canudos, Genário Rabelo, além de todas as especialidades oferecidas, o município também fornece transporte para os pacientes. “Inauguramos a policlínica junto com o governador Rui Costa, no final de julho, e, desde então, a população pode contar com um atendimento de ponta. São exames e atendimentos que antes só podiam ser feitos na capital e quando tinha alguma vaga. Hoje, já podemos ver no rosto dos pacientes a alegria com o bom atendimento, que começa desde o deslocamento em ônibus confortável e seguro”, declarou.

Todas as consultas e exames são feitos através de um agendamento prévio, que deve ser realizado pela Secretaria de Saúde de Canudos. Ou seja, são atendidos pacientes que já passaram por unidades da Atenção Básica e que possuem encaminhamento para uma unidade especializada.

