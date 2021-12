Policlínica em Alagoinhas completa 80 mil atendimentos em um ano de inaugurada

A policlínica regional em Alagoinhas completou um ano com a marca de 80 mil atendimentos realizados, de acordo com informação da assessoria de Comunicação do Governo do Estado, responsável pelo equipamento. Para marcar o primeiro aniversário, a direção da policlínica recebeu os pacientes com um café da manhã junino e em clima de arrasta-pé, nesta segunda-feira (10). A unidade, inaugurada como parte da estratégia de regionalização dos serviços de Saúde na Bahia, atende a demanda de 19 municípios e, ao longo do primeiro ano de funcionamento, promoveu mais de 52 mil exames e, aproximadamente, 27 mil consultas.

A diretora da policlínica, Adriana Maciel, destaca que a população tem a possibilidade de realizar procedimentos em até 18 especialidades. A maior oferta de consultas está na área de ginecologia e obstetrícia. Já para exames, o raio-x lidera a lista, com cerca de dez mil procedimentos realizados desde a inauguração, no dia 8 de junho de 2018. “Neste primeiro ano de funcionamento, a gente já consegue perceber o impacto da policlínica na vida da população. Isso porque conseguimos dar mais celeridade no diagnóstico dos pacientes. Assim, encaminhamos esses pacientes para o tratamento de forma mais rápida e com maior chance de sucesso”, pontuou a gestora.

A policlínica em Alagoinhas alcança cerca de 580 mil baianos que vivem nos municípios que integram o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da região. A unidade recebeu um investimento do Governo do Estado no valor total de R$ 23 milhões. O transporte dos pacientes entre o município de origem e a policlínica é realizado gratuitamente por dez micro-ônibus. Na unidade trabalham 103 profissionais nas mais diversas áreas.

adblock ativo