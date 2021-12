Polícia Civil apreende fuzil, rifle e drogas durante operação em Valença

Um fuzil, uma espingarda, uma pistola, 202 buchas de maconha e 58 cartuchos de munições, foram apreendidos pela Polícia Civil, durante uma operação na manhã desta terça-feira, 5, na cidade de Valença, a 123 km de Salvador.

De acordo com o órgão, policiais do Serviço de Investigação (SI) da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) encontraram o material que será encaminhado à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O coordenador da 5ª Coorpin/Valença, delegado José Raimundo Néri, informou que novas diligências serão realizadas, com o objetivo de localizar e prender os responsáveis pelo material.

adblock ativo