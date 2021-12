PFC-Cajazeiras e Atlético de Alagoinhas se enfrentam na final da Série B

Os times Atlético de Alagoinhas e PFC-Cajazeiras disputam o título na final da Série B do Campeonato Baiano, neste sábado (26), às 16h, no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, com transmissão exclusiva da TVE Bahia. Os torcedores poderão interagir por meio das redes sociais, utilizando a hashtag #TVEBahia, ou acompanhar a partida pela página oficial da emissora no Facebook, pelo canal do Youtube ou pelo Portal www.tve.ba.gov.br/tveonline. Antes da partida, às 15h45, a emissora exibe o pré-jogo apresentado por Valter Lima e comentários de Elton Serra

No primeiro jogo o Atlético de Alagoinhas conquistou a vantagem ao empatar em 0 a 0 com o PFC- Cajazeiras, fora de casa, no Estádio de Pituaçu, pelo primeiro jogo da final. Como fez a melhor campanha no campeonato, o Atlético só precisa de um empate para levar o título e o acesso à Serie A do campeonato Baiano de 2019. Para o time de Cajazeiras ficar com a taça e chegar à Série A, só um triunfo interessa. Ou seja, o empate por qualquer placar dá o título ao Atlético.

