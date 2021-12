Pescadores do município de Canudos terão acesso a crédito para criação de peixes

Pescadores do município de Canudos terão acesso a crédito para a criação de peixes, através de financiamento pelo Banco do Nordeste. O projeto, resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca de Canudos e a Bahia Pesca, consiste na implantação de um sistema de condomínio de criação de peixes em tanque rede. Cada condomínio será formado por 15 famílias e cada família terá acesso a crédito para a compra de quatro tanques-rede, além de ração.

Cada família poderá receber até R$ 15.000, com carência de cinco anos e com subsídio de 40%, ficando apenas o valor de R$ 9.000 para cada família. O projeto será implantado se forem cadastradas cerca de 100 famílias.

Como participar

Para participar o produtor não pode ter vínculo empregatício e nem restrição com o CPF. É necessário, ainda, ser pescador, produtor rural se enquadrar no programa. Os documentos necessários são: CPF, RG, carteira de pescador ou declaração da Colônia de Pescadores, documento da terra se produtor rural, ITR e Certidão de Casamento. O pescador que não for associado pode pegar uma declaração de pescador na Colônia de Pescadores de Canudos. Além disso, é necessário que o pescador tenha, ainda, a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), emitida pela Bahia Pesca. O pescador que ainda não possui a DAP poderá solicitar a emissão no próximo dia 20 de fevereiro, no Memorial Antônio Conselheiro.

