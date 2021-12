Parceria visa o desenvolvimento rural em Queimadas

Um termo de cooperação técnica e financeira assinado no último dia 21/10, pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Wilson Dias, garantirá a qualificação e ampliação das ações do Pró-Semiárido, que passará a atender 600 famílias de comunidades rurais do município de Queimadas,Território de Identidade Sisal. A ação resulta em investimentos da ordem de R$ 4 milhões, que serão executados nos próximos três anos, segundo o gestor, representando, na ocasião, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR). O objetivo, ressalta, é fortalecer as prefeituras para que as ações voltadas para o desenvolvimento rural sejam ampliadas.

Durante o evento, foi assinada, ainda, uma autorização para a construção de seis pequenas barragens. A ideia, conforme o diretor-presidente da CAR, é que a construção de barragens, os sistemas de abastecimento de água e estruturas hídricas, somadas à distribuição de mudas de palma, entre outras iniciativas, da prefeitura, possam se integrar às ações do Pró-Semiárido. “Queremos que as 600 famílias atendidas pelo Pró-Semiárido ampliem a produção em cadeias produtivas como a da avicultura, bovinocultura de leite, caprinovinocultura e apicultura, para gerar mais renda e melhor convivência com o semiárido”, ressalta Wilson Dias.

Foram entregues 150 mil mudas de palma, para a segurança alimentar do rebanho, e três tratores com implementos agrícolas, visando a mecanização dos trabalhos de preparo de solo, plantio e colheita dos agricultores familiares Queimadas. Os equipamentos possibilitam o acesso à inovação tecnológica, permitindo a diminuição do esforço manual e o aumento da produtividade da agricultura familiar.

Moradora da zona rural do distrito de Espanta Gado, a agricultora familiar Maria Barros é uma das beneficiadas pela implantação de um barreiro, tecnologia social que permite o armazenamento de água da chuva. “Sem o barreiro a gente tinha que escolher: ou usávamos a água para o consumo da casa ou para outras coisas. Mas agora, com fé em Deus, quando chegar a chuva vamos poder plantar”, comemora.

O prefeito de Queimadas, André Luiz Andrade, destacou a parceria da SDR e da CAR com a prefeitura. “As duas têm sido parceiros de primeira hora conosco, não só pelas entregas, mas também pelo investimento na limpeza de aguadas e outras ações que trazem a melhoria na qualidade de vida do homem e da mulher do campo. Nós temos um foco muito forte na Agricultura Familiar, sendo que o município compra até 58% de produtos dos agricultores familiares para a alimentação escolar, mesmo que a meta seja 30%”. No Território Sisal, o Programa Água para Todos/CAR/SDR investiu R$ 75.8 milhões, beneficiando aproximadamente 80 mil pessoas.

adblock ativo