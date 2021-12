Ourocard Cidades é lançado em Canudos

A partir de uma parceria entre o Banco do Brasil e a Prefeitura de Canudos, o cartão Ourocard Cidades foi lançado nesta sexta-feira (17), no município. Canudos foi escolhido como uma das primeiras cidades do Brasil a ter um cartão estampado com uma imagem que caracteriza o lugar. No país, apenas 22 municípios estão sendo contemplados com o cartão que dá acesso a linhas de créditos nos setores do Agronegócio e do Comércio.

Para o prefeito de Canudos, Genário Rabelo, a iniciativa possibilita mais desenvolvimento ao município. "Ao usar o cartão, o cidadão não só divulga a cidade, mas contribui ao fazer a sua economia girar. Isso fortalece a nossa economia, bem como os empresários, comerciantes e população, pois uma economia forte significa mais emprego e renda", declarou.

O Superintendente Regional do Banco do Brasil, Moisés da Silva, falou sobre os benefícios do Ourocard Cidades. "Esta inovação é mais um agregado, um apoio ao comércio e ao cidadão, reforçando a parceria com a prefeitura. Somos o banco que mais investe em Canudos. O cartão dará acesso a linhas de créditos para o Agronegócio e o Comércio, com isenção de anuidade para usuários e isenções para os empresários que adquirirem a máquina", explicou

