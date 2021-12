Operação resgata 133 animais silvestres aprisionados e em maus tratos

A operação Azulão, promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), resgatou 133 animais silvestres e exóticos aprisionados ilegalmente e em situação de maus tratos nas cidades de Ribeira do Pombal, Nova Soure, Olindina, Cipó e Antas, no Nordeste da Bahia. A operação aconteceu entre os dias 20 e 22 de julho.

De acordo com a PRF, foram resgatadas 127 aves silvestres e 6 aves exóticas de várias espécies. Os responsáveis pela criação e aprisionamento ilegal foram identificados e cada um assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão na justiça criminal por suas condutas praticadas contra o meio ambiente.

Ainda segundo a PRF, as aves foram encaminhadas aos cuidados do órgão local e, quando estiverem aptas, serão devolvidas ao seu habitat natural. Muitas vezes os animais precisam de maiores cuidados veterinários, pois são vítimas de maus tratos e apresentam lesões provenientes da captura ou estão bastante debilitados por conta da má alimentação no cativeiro.

Além de tratar da sua saúde, os animais precisam muitas vezes reaprender algumas funções básicas, como voar e buscar seu alimento na natureza.

