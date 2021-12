Obras vão garantir água para comunidades de Canudos

Obras de limpeza, requalificação e ampliação de reservatórios de água - como barreiros, barragens e açude - estão sendo executadas pela Prefeitura de Canudos, com o objetivo de prepará-los para armazenar água da chuva e garantir melhores condições aos pequenos produtores rurais em períodos de seca. Até o momento foram concluídos os serviços em duas barragens na Comunidade do Bom Jardim e uma na Comunidade de Juá. De acordo com o assessor da Secretaria de Agricultura do Estado, José Edson Cardoso, cerca de dez comunidades serão beneficiadas com as obras.

Atualmente, os serviços estão acontecendo na comunidade de Calumbí. "Algumas barragens que estavam previstas para receber os serviços encheram com as últimas chuvas e então estamos remanejando as máquinas e equipe para outras que vão ter reservatórios capazes de armazenar ainda mais água", explicou José Edson Cardoso.

As obras estão sendo executadas através de parceria com o Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), presidida pelo prefeito Genário Rabelo. "Sabemos que os períodos de seca castigam o nosso povo e, por isso, estamos trabalhando e atraindo recursos para que a gente possa garantir tecnologias e obras que ajudem o homem e a mulher do campo a terem água para produzir e beber. A oferta hídrica e a garantia de condições dignas para as famílias de comunidades rurais é prioridade na nossa gestão, tanto no CONSTESF, quanto na prefeitura", declarou.

Adutora

Além dos serviços de limpeza, requalificação e ampliação de reservatórios de água, a Prefeitura de Canudos deu início ao planejamento e preparação para o início da a obra da adutora, que vai garantir água para cerca de 170 famílias no município. A adutora abastecerá as comunidades de Razinho e de Rio do Saturno. Serão, aproximadamente, 26 km de extensão, beneficiando cerca de 700 pessoas, de acordo com o gestor municipal.

