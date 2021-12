Obras de infraestrutura no valor de R$ 32 milhões foram entregues em Itiúba e Cansanção

Obras de infraestrutura, que somam R$ 32 milhões em investimentos, foram entregues em Itiúba e Cansanção, pelo governador Rui Costa, nesta quinta-feira (24). Entre as ações, destaque para a inauguração da ponte sobre o Rio Itapicuru Mirim, na BA-381, e uma nova pavimentação nessa rodovia estadual. “As obras melhoram a segurança e a qualidade de vida das pessoas. Além disso, fortalecem a infraestrutura do Estado, potencializando o desenvolvimento e a geração de novos empregos para os baianos”, disse o governador.

Com mais de 90 metros de extensão, a ponte recebeu investimento superior a R$ 5,2 milhões, beneficiando quase 92 mil pessoas com a iniciativa. Também foi inaugurado o trecho de 78 quilômetros da BA-381, que liga Itiúba ao município vizinho Filadélfia. No local, por onde trafegam cerca de 745 veículos por dia, foram aplicados R$ 24,2 milhões. Mais de 170 mil moradores de diversos municípios do entorno foram beneficiados pela obra, executada com a técnica da recuperação e pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD).

Também fez parte da agenda a entrega de um sistema simplificado de água, orçado em R$ 180 mil, que beneficiará 611 moradores dos povoados de Fazenda Capoeira-Alegre, Mairi I e Cercadinho, em Itiúba. A estrutura do equipamento consiste em captação; adução; estação elevatória; tratamento de água com dessalinizador; reservatórios; distribuição; bebedouro de animais; e tratamento concentrado.

Já em Cansanção, o governador assinou convênio do Bahia Produtiva, contemplando seis projetos. Os recursos chegam a R$ 2 milhões e beneficiam, diretamente, 138 famílias quilombolas do território Sisal. Ainda no município, houve a inauguração da pavimentação com drenagem de vias da cidade, em parceria com a Prefeitura de Cansanção. Além disso, teve a entrega de 1.767 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), para os quais foram investidos R$148 mil. Uma ordem de serviço para a reforma do Colégio Estadual Senhor do Bonfim foi assinada, no valor de R$ 44 mil.

