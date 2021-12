Obras de Eletrificação Rural são iniciadas na comunidade de Lagoa do Mota

Novas obras de fornecimento de energia elétrica em comunidades rurais estão sendo realizadas em Canudos, por meio do Programa de Eletrificação Rural. O processo de instalação foi iniciado na sexta-feira (4), na comunidade de Lagoa do Mota. As ações, cujo investimento é de mais de R$ 1 milhão, também foram aprovadas para as comunidades da Barriguda, Tubatinga e extensão do perímetro irrigado Vaza Barris, previstas para serem iniciadas “brevemente”, conforme o prefeito de Canudos, Genário Rabelo.

"A chegada da energia elétrica é uma transformação da vida das pessoas. Significa conforto, qualidade de vida, saúde e novas possibilidades, inclusive de geração de renda. Estamos avançando com esse projeto, que já beneficiou as comunidades da Pedra Sozinha, do Simplício, da Região do Alto Redondo, do Assentamento Malhador da Jurema e do Assentamento Veneza", destacou o gestor.

adblock ativo