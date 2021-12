Obras de abastecimento de água são entregues à população de Nordestina

Um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água com dessalinizador foi entregue à comunidade de Retiro, no município de Nordestina, pelo governador Rui Costa, nesta sexta-feira (19). A capacitação no novo sistema de abastecimento é feita diretamente através de um poço tubular, a partir de bomba submersa. O investimento de R$ 180 mil irá beneficiar 16 famílias. Além disso, o gestor estadual autorizou a celebração de dois convênios do Projeto Bahia Produtiva, no âmbito dos editais ‘Qualificação de Agroindústrias’ e ‘Socioambientais Quilombolas’.

”Além dessa entrega na área de abastecimento de água, autorizei a implantação de mais um sistema simplificado na zona rural da cidade. Eu digo sempre que água é sinônimo de saúde e de vida. Por isso, continuamos percorrendo o interior para entregar esse tipo de equipamento. Ainda nesta sexta, assinei mais dois contratos do Bahia Produtiva, para ajudar o nosso povo a produzir mais”, declarou o governador.

Já os dois projetos contemplados em Nordestina pelo Bahia Produtiva – uma ação do Governo do Estado, realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), voltada para financiar projetos de inclusão produtiva e acesso ao mercado – somam um investimento de mais de R$ 451 mil, que vai beneficiar 41 famílias, segundo o governador que, na oportunidade, participou das inaugurações do novo Ginásio de Esportes e da Sala de Raio-X do Hospital Otto Alencar.

