Obra garantirá água tratada a dez mil baianos do Sertão

A instalação de um Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) levará água tratada e própria para consumo a quase dez mil baianos, de 15 localidades do município de Tucano no Nordeste baiano. A ordem de serviço para a execução da obra foi assinada na manhã desta segunda-feira (18), no povoado de Mandacaru, pelo governador Rui Costa. O investimento será de, aproximadamente, R$ 12 milhões.

A iniciativa vai levar água tratada às localidades de Poção, Fazenda Juá, Rua Nova, Fazenda Queimada das Abóboras, Salgado, Mandacaru, Pedrosa, Quixaba do Mandacaru, Fazenda Moreira, Fazenda Lagoa da Serra, Lagoa de Dentro, Laje, Pau Branco, Alecrim e Serrador. "Água é sinônimo de vida e saúde. Se a população bebe água de qualidade, torna-se mais saudável. Faz parte de uma boa política pública de saúde aplicar recursos em abastecimento de água e é isso que estamos fazendo pelos quatro cantos da Bahia", afirmou o governador.

A obra, que será executada pela Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (CERB), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (SIHS), inclui quase 60 mil metros de adutora, sete estações elevatórias, 19 reservatórios e 1.823 ligações domiciliares. “Em nove meses, a população desses distritos já vai contar com água tratada em casa”, garante o titular da SIHS, Cássio Peixoto.

Entregas

Ainda nesta segunda-feira, o governador Rui Costa entregou três tratores com implementos agrícolas, cada um custando em média R$ 100 mil, a fim de beneficiar os municípios de Tucano, Cansanção e Monte Santo. Os veículos entregues integram estratégia da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR).

