Novo espaço de comercialização é inaugurado em Monte Santo

Empreendedores solidários da região Nordeste da Bahia inauguraram, nesta quarta-feira (8), a nova sede do Espaço Monte Sabores, localizada na Praça Professor Salgado, no centro de Monte Santo. A loja, que contará com o apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (SETRE), por meio do Centro Público de Economia Solidária (CESOL) do município, vai beneficiar 72 empreendimentos de 12 cidades da região, que passarão a expor e a vender seus produtos em um local maior, com mais comodidade para atender o público.

No novo espaço são encontrados artesanato, queijo de cabra, iogurte e derivados do licuri, entre outros produtos que integram uma rede de comercialização com pontos de venda também em Itiúba e Nordestina. “A partir da consultoria e assistência técnica prestada pelo Centro Público de Economia Solidária, a demanda aumentou e a antiga sede ficou pequena. Na nova loja, serão oferecidos produtos mais qualificados e com maior variedade”, disse o coordenador do CESOL Monte Santo, Luís Costa.

Presente à inauguração, o titular da SETRE, Davidson Magalhães, reforçou o compromisso do poder público estadual com o fortalecimento da economia solidária na região. “O Governo da Bahia vai celebrar um novo convênio para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo CESOL Monte Santo. O investimento será de R$ 1,6 milhão, beneficiando 128 empreendimentos, com mais de 640 famílias atendidas. É uma iniciativa importante, que contribui para reduzir os índices de desemprego no Estado e gerar trabalho e renda para a população”, ressaltou o secretário.

