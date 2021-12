Nove localidades de Inhambupe são beneficiadas com sistema de abastecimento de água

O novo sistema de abastecimento de água de Inhambupe, inaugurado na quarta-feira (20), pelo governador Rui Costa, irá beneficiar nove distritos do município: Boqueirão, Bonfim, Km 08, Lagoa, Varginha, Lagoa D´água, Tapera, Rocinha e Aldeia II. A ação, que teve um investimento de R$ 2,2 milhões, consiste em um sistema com 21 quilômetros de extensão e quatro reservatórios, com capacidade para levar água tratada a mais de 2.500 moradores.

"Abastecimento de água é fundamental. Entregamos hoje um sistema para nove comunidades, mas iremos fazer mais sistemas, até que todos os distritos de Inhambupe tenham água de qualidade", garantiu Rui Costa. O agricultor Valdomiro Alves comemorou a entrega do sistema: “Umas das coisas mais importantes dentro de uma casa é a existência da água tratada".

Como na maioria das cidades do interior, a principal atividade que movimenta a economia inhambupense é a Agricultura, com destaque para a fruticultura. O ramo é alvo de um dos dois convênios autorizados, no âmbito do programa Bahia Produtiva, da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), pelo governador Rui Costa, durante a visita ao município. A bovinocultura foi a outra atividade contemplada. Os documentos acumulam um montante superior a R$ 1 milhão e beneficiam diretamente mais de 400 famílias da região.

"Os convênios contemplam a inseminação artificial para melhoramento genético do nosso plantel de bovino cultura. O outro visa qualificar e ampliar a produção de frutas no campo", explica o secretário Jerônimo Rodrigues. Além disso, foram entregues 1.467 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) a pequenos agricultores.

