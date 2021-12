Nova escola será implantada em Novo Triunfo

Uma nova unidade escolar da rede estadual será construída no município de Novo Triunfo. A ordem de serviço foi assinada pelo secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, nesta quinta-feira (4), na sede da Secretaria da Educação. O colégio contará com oito salas de aula, área administrativa, biblioteca, auditório, guarita, laboratórios de ciências e informática, sanitários, vestiário, quiosque, refeitório e quadra poliesportiva coberta, de acordo com o gestor.

“Estamos implantando em Novo Triunfo uma escola ampla, que terá mais de três mil metros quadrados de área construída, e que já vai iniciar as atividades ofertando um novo perfil do eixo pedagógico, inclusive com cursos técnicos e de qualificação da Educação Profissional, além de projetos ecológicos como o de captação de água da chuva, com o envolvimento direto dos estudantes”, destacou Walter Pinheiro.

O prefeito de Novo Triunfo, João Batista de Santana, falou sobre a importância da nova unidade escolar para o município. “Não tenho dúvidas que este colégio novo vai ser um incentivo para os estudantes. Nunca tivemos uma quadra coberta em nossa cidade. Além do mais, a construção da unidade vai gerar emprego e renda para os moradores que devem ser contratados para tocar a obra”.

