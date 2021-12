Mutirão odontológico marca comemorações de 30 anos de emancipação de Araças

Em comemoração aos 30 anos de emancipação política do município de Araças, as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) promovem um mutirão de serviços odontológicos gratuitos, para adultos e crianças da cidade. Serão mil atendimentos no total, sendo 250 por dia, nos turnos da manhã e da tarde. Duas carretas com equipamentos e 17 dentistas realizam o atendimento, que começou nesta quarta-feira (30) e prossegue até sábado (2), das 7h às 17h, na praça principal da cidade, em frente á prefeitura municipal.

“Trata-se de uma extensão da Feira Cidadã. Em algumas visitas, a gente percebeu que a demanda reprimida de saúde bucal é imensa. Então, hoje estamos trazendo os serviços completos que o Odontomóvel oferece”, explicou o coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes.

Durante os dias do mutirão estão sendo disponibilizados extração, obturação, limpeza, restauração, aplicação de flúor, canal e prótese total inferior ou superior, além de palestras sobre escovação e distribuição de kits de higiene bucal. O atendimento ocorre das 7h às 17h, na praça principal da cidade, em frente à Prefeitura Municipal.

