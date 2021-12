Morre Herbert Maia, ex-prefeito de Jandaíra, vítima de Covid-19

Morreu, vítima de Covid-19, aos 65 anos, o ex-prefeito de Jandaíra Herbert Maia. Ele estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador, e tinha diabetes, segundo o advogado Ademir Passos, amigo do ex-gestor. O sepultamento do ex-prefeito ocorrerá às 15h desta sexta-feira, 9, em Jandaíra, de maneira restrita, em função das circunstâncias, acrescentou Ademir.

Filiado atualmente ao PSD, presidido na Bahia pelo senador Otto Alencar, Maia foi prefeito de Jandaíra por dois mandatos. Sua esposa, Railena Macedo (PSD), é atual vice-prefeita do município. Ela concorrerá ao mesmo cargo no pleito deste ano, porém não na chapa encabeçada pelo prefeito Adilson Leite (Avante), que tenta a reeleição, e sim em composição com Gildásio Lopes (PSD).

Ligado politicamente a Maia, o deputado estadual Marquinho Viana (PSB) lamentou a morte do ex-prefeito. "Soube ontem à noite do seu falecimento. Um cara bom, de bem com a vida. A gente não entende esse coronavírus, que em alguns não causa nada e em outros faz isso", disse o deputado.

