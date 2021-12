Mês da mulher em Canudos é encerrado com ações de saúde e beleza

A Secretaria de Saúde de Canudos encerrou o mês da mulher, nesta semana, com a realização do Momento Mulher. Tratou-se de uma ação conduzida pelos profissionais da Atenção Básica, que promoveram não só o cuidado com a saúde, através de aferição de pressão e glicemia, vacinação e conscientização, mas também de beleza e bem-estar, com massagem relaxante, limpeza e pintura de unhas, corte de cabelo, sorteios de serviços e kits de beleza de salões colaboradores.

O evento, que aconteceu na Academia da Saúde, envolveu a comunidade através do voluntariado de outras mulheres que prestaram seus serviços em prol de uma campanha destinada a elevar a autoestima e a saúde da mulher. A secretária municipal de Saúde, Shirleide Ferreira, falou sobre a iniciativa: "O nosso objetivo foi valorizar a mulher, mostrar que juntas somos mais fortes, e humanizar o serviço municipal de Saúde. Atendemos diversas mulheres que saíram da nossa ação mais empoderadas e conscientes da importância que é cuidar da sua saúde".

