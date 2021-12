Menor é apreendido com drogas no interior da Bahia

Durante a intensificação no combate ao tráfico de drogas no interior do estado, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste tirou armas e drogas de circulação. A ação, realizada no domingo, 5, nos municípios de Ribeira do Pombal e Quinjingue, resultou na apreensão de um menor de idade, com passagens por furto.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), as equipes patrulhavam no bairro Pombalzinho, em Ribeira do Pombal, quando avistaram quatro pessoas saindo de uma casa que estaria sendo usada como ponto de distribuição de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram, deixando para trás um revólver Taurus calibre 38, quatro radiocomunicadores, um tablete de pasta base de cocaína e três de maconha, 52 gramas de crack, além de três balanças de precisão e materiais para embalar as drogas.

Na mesma localidade, denúncias anônimas relataram outro quarteto suspeito de tráfico de drogas. “Assim que avistaram as nossas equipes, os suspeitos correram atirando e um deles foi atingido. Rapidamente o socorremos para o Hospital Santa Tereza, em Ribeira do Pombal”, contou o comandante da Cipe Nordeste, major Wellington Morais, lembrando que na ação foram encontrados um revólver Rossi, calibre 38, um tablete de maconha e 18 trouxinhas da erva além de R$ 320.

Ainda neste domingo, 5, a polícia localizou um tablete de maconha, dois vasos com cinco pés da erva, uma balança de precisão e R$ 22, em Morro do Sabão, em Quinjingue. O material foi encaminhado para a delegacia de Euclides da Cunha.

adblock ativo