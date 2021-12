Mais de 2,5 mil moradores de Rio Real são beneficiados com obras de abastecimento de água

Mais de 2,5 mil moradores do município de Rio Real, no nordeste da Bahia, passaram a ter acesso à água tradada nessa terça-feira (28), quando foram inaugurados dois sistemas integrados de Abastecimento de Água (SIAA) e um Sistema de Abastecimento de Água (SAA). As obras, que tiveram um investimento de, aproximadamente, R$ 1,5 milhão, levam água tratada aos moradores das localidades de Mombaça, Mombaça II, Água Branca, Tanque dos Marques, Taboa, Anjinho de Baixo, Bacias, Buril, Mocambo de Cima, Pista de Cima, Pedra do Anjinho e Saco da Candeia.

Para o agricultor Rubens dos Santos, a obra representa "uma vida mais confortável. A gente que vive campo conhece de perto a falta da água".

Presente na inauguração, o titular da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Cássio Peixoto, destacou que água significa mais saúde para as pessoas. Segundo ele, para cada R$ 1 investido em obras de abastecimento, o Estado economiza R$ 4 em saúde, com a prevenção de doenças hídricas.

