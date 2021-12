Lideranças políticas de Adustrina reivindica energia elétrica e poço artesiano

Acompanhada de lideranças políticas do município de Adustina, a vice-prefeita do município de Adustina, Vanicleide Andrade, se reuniu com o secretário de Relações Institucionais do Estado (SERIN), Josias Gomes, para reivindicar novas obras para a cidade. Entre elas estão a perfuração de um poço artesiano e a extensão da rede de energia elétrica, via Programa Luz para Todos, até o assentamento São José do Gravatá, e a ligação elétrica do poço artesiano já instalado na localidade de Quixabeira de Baixo. Além disso, a gestora pediu o apoio do Estado para os empreendimentos da Agricultura Familiar e a entrega de certificados do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR).

