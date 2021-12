Lançamento de comitê político provoca incêndio em cais na cidade de Cairu

O lançamento de um comitê político do candidato Manoel Palma Ché, conhecido como Maneca Ché (PTB) acabou provocando um incêndio (vídeo abaixo), na tarde deste domingo, 18, no cais principal da cidade de Cairu, a 171 km de Salvador.

Atual vice-prefeito da cidade e candidato à prefeitura, o político lançou sua candidatura durante um evento na Praça Salustio Palma, conhecida como rua do Fogo, no centro da cidade.

Em publicação nas redes sociais, o gestor falou sobre o lançamento. "É HOJE!!!! Grande inauguração do nosso comitê central! Lembrando que o evento é limitado a 100 pessoas e todos devem usar máscara e respeitar as normas de distanciamento social!", publicou o politico em sua conta oficial no Facebook.

A redação do Portal A TARDE tentou contato com a prefeitura da cidade, porém, não obteve resposta sobre o acontecimento.

