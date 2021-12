Justiça Eleitoral determina ao prefeito de Itapicuru retirar propaganda de rede social

O prefeito de Itapicuru e candidato à reeleição, Magno Souza, foi ordenado pela 81ª Zona Eleitoral a retirar propaganda institucional nas redes sociais, por decisão do juiz eleitoral José Ayres de Souza Nascimento Júnior. Conforme a sentença, o gestor municipal teria desobedecido à Lei n° 9504/97, que proíbe publicidade institucional nos três meses anteriores ao pleito.

A ação que motivou a sentença da Justiça Eleitoral foi movida pela coligação adversária do candidato Moreira. A disputa em Itapicuru para a prefeitura terá dois candidatos.

O Ministério Público se posicionou a favor do mérito da pena por entender que houve desrespeito à lei eleitoral pela divulgação de ações do atual do prefeito e candidato à reeleição. (Com informações do Bahia Notícias).

